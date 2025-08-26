Видео
Мужчина сам ходил в ТЦК, но получил приговор суда — почему

Мужчина сам ходил в ТЦК, но получил приговор суда — почему

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 00:33
Мужчина хотел служить, но суд вынес ему приговор из-за неявки по повестке
Очередь военнообязанных в ТЦК. Фото: Коростенский ТЦК

На Сумщине суд вынес приговор мужчине, который не явился по повестке. Причем, сам мужчина неоднократно ходил в ТЦК, но его так и не взяли на службу.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

На суде подсудимый признал свою вину и объяснил причины своего уклонения от призыва. Он сослался на семейные обстоятельства: болезнь сына и необходимость ухода за другим ребенком, а также на состояние здоровья, которое, по его словам, не позволяет ему выполнять тяжелую работу.

Несмотря на то что подсудимый выразил желание пройти военную службу и неоднократно обращался в территориальный центр комплектования (ТЦК) и службу призывных комиссий, его не приняли на службу.

Представитель ТЦК подтвердил, что подсудимый не явился в указанное время, после чего было направлено сообщение об уголовном правонарушении в полицию.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года испытательного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Ранее стало известно, что суд Винницкой области признал виновным мужчину, который уклонился от мобилизации. Военнообязанный по состоянию здоровья был приглашен служить в ТЦК, но не явился по повестке.

Также в Винницкой области объявили приговор мужчине по делу об уклонении от призыва. Он заявил в суде, что его заставили подписать повестку.

суд Сумская область ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
