Мужчина хотел служить, но суд вынес ему приговор из-за неявки по повестке

На Сумщине суд вынес приговор мужчине, который не явился по повестке. Причем, сам мужчина неоднократно ходил в ТЦК, но его так и не взяли на службу.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

На суде подсудимый признал свою вину и объяснил причины своего уклонения от призыва. Он сослался на семейные обстоятельства: болезнь сына и необходимость ухода за другим ребенком, а также на состояние здоровья, которое, по его словам, не позволяет ему выполнять тяжелую работу.

Несмотря на то что подсудимый выразил желание пройти военную службу и неоднократно обращался в территориальный центр комплектования (ТЦК) и службу призывных комиссий, его не приняли на службу.

Представитель ТЦК подтвердил, что подсудимый не явился в указанное время, после чего было направлено сообщение об уголовном правонарушении в полицию.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде одного года испытательного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

