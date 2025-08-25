На Донеччині залізниця судиться з ТЦК

Залізничний вокзал у Лимані. Ілюстративне фото: Лиманська ОТГ

У Донецькій області Лиманська залізниця судиться з місцевим Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Судова тяганина відбувається через зарплату резервіста.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Лиманська залізниця судиться з ТЦК — що відомо

Отже, близько 19 тисяч гривень має сплатити Лиманській залізниці місцевий ТЦК та СП. Це — середня зарплата помічника машиніста електропоїзда, якого у 2021 році відправили на військові збори.

Компенсувати зарплату резервістів підприємствам мають через ТЦК СП з державного бюджету. Однак протягом чотирьох років там кажуть, що грошей немає. Господарський суд Донецької області вирішив, що це не є вагомим аргументом.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, на Донеччині досі не оплатили військові збори, що проводили до повномасштабного вторгнення. Через брак коштів у держбюджеті Лиманській залізниці не компенсували зарплату співробітника, що був на військових зборах у 2021 році.

За інформацією суду, у вересні 2021 року помічника машиніста електропоїзда Лиманської залізниці направили на навчальні збори резервістів до військової частини на Полтавщині. За цей період йому виплатили середню зарплату — 18 992 гривень. Компенсувати витрати за зарплату підприємству мали б через місцевий ТЦК.

Не отримавши компенсації, у 2023 році залізниця надіслала претензію до ТЦК, втім грошей так і не отримала. Тоді вже у 2025 році вирішила стягнути заборгованість через суд.

У відповідь в ТЦК сказали, що не мають впливу на ситуацію, адже не отримали фінансування з Міністерства оборони України. А як тільки гроші з’являться, залізниці компенсують зарплату співробітника. У червні 2025 року ТЦК повторно надсилав заявку на відшкодування. А також просив призупинити провадження у справі до моменту надходження відповідного фінансування з держбюджету.

"Господарський суд відхиляє аргументи відповідача щодо неможливості здійснення відшкодування зазначеної витрати... Відсутність бюджетного фінансування не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання", — йдеться у рішенні суду, який зобов’язав ТЦК СП сплатити близько 19 тисяч гривень зарплати та понад 2 тисяч гривень судового збору.

