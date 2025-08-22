На Вінничині натовп намагався звільнити чоловіка від поліції, щоб його не відвезли до ТЦК

Скандал із затриманням військовозобов'язаного у Вінниці. Фото: Кадр з відео

У Вінниці стався масовий скандал за участю поліції та чоловіка, якого розшукувала ТЦК. Натовп оточив машину поліції й на місце прибуло ще вісім нарядів правоохоронців.

Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

Подробиці інциденту

Свідки події зняли на відео момент, коли жінка завдає ударів по автомобілю поліції, а чоловік, якого намагалися затримати, знаходиться в оточенні людей, які його захищають. В результаті конфлікту, який спричинив значний дорожній затор, правоохоронці відпустили чоловіка, повідомляє видання.

Реакція ТЦК та Нацполіції

Пояснення Вінницького ТЦК та СП. Фото: Скриншот

Після появи відео інциденту в соціальних мережах, Вінницький обласний ТЦК та соціальної підтримки (СП) опублікували заяву, в якій заперечують свою участь у подіях.

Інформація від обласної поліції. Фото: Скриншот

Надалі обласна поліція пояснила, що водій перебував у розшуку ТЦК і намагався втекти від поліції. При цьому поліція не уточнила, чи був чоловік згодом затриманий.

