Натовп у Вінниці "захищав" чоловіка від ТЦК — чим все закінчилось

Натовп у Вінниці "захищав" чоловіка від ТЦК — чим все закінчилось

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 23:46
На Вінничині натовп намагався звільнити чоловіка від поліції, щоб його не відвезли до ТЦК
Скандал із затриманням військовозобов'язаного у Вінниці. Фото: Кадр з відео

У Вінниці стався масовий скандал за участю поліції та чоловіка, якого розшукувала ТЦК. Натовп оточив машину поліції й на місце прибуло ще вісім нарядів правоохоронців.

Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин". 

Подробиці інциденту

Подробиці інциденту

Свідки події зняли на відео момент, коли жінка завдає ударів по автомобілю поліції, а чоловік, якого намагалися затримати, знаходиться в оточенні людей, які його захищають. В результаті конфлікту, який спричинив значний дорожній затор, правоохоронці відпустили чоловіка, повідомляє видання.

Реакція ТЦК та Нацполіції

Натовп у Вінниці "захищав" чоловіка від ТЦК — чим все закінчилось - фото 1
Пояснення Вінницького ТЦК та СП. Фото: Скриншот

Після появи відео інциденту в соціальних мережах, Вінницький обласний ТЦК та соціальної підтримки (СП) опублікували заяву, в якій заперечують свою участь у подіях.  

Натовп у Вінниці "захищав" чоловіка від ТЦК — чим все закінчилось - фото 2
Інформація від обласної поліції. Фото: Скриншот

Надалі обласна поліція пояснила, що водій перебував у розшуку ТЦК і намагався втекти від поліції. При цьому поліція не уточнила, чи був чоловік згодом затриманий.

Раніше повідомлялось, що у "Резерв+" у військовозобов'язаного може з'явитись статус "у розшуку". Юристка дала пораду, що робити. 

Також ми інформували, що на Одещині чоловік вкрав автівку ТЦК у момент, коли його хотіли відвезти на ВВК, та поїхав.

скандал Вінниця ТЦК та СП військовозобов'язані Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
