На Вінничині натовп намагався звільнити чоловіка від поліції, щоб його не відвезли до ТЦК

Натовп у Вінниці "захищав" чоловіка від ТЦК — чим все закінчилось
У Вінниці стався масовий скандал за участю поліції та чоловіка, якого розшукувала ТЦК. Натовп оточив машину поліції й на місце прибуло ще вісім нарядів правоохоронців.
Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".
Подробиці інциденту
Свідки події зняли на відео момент, коли жінка завдає ударів по автомобілю поліції, а чоловік, якого намагалися затримати, знаходиться в оточенні людей, які його захищають. В результаті конфлікту, який спричинив значний дорожній затор, правоохоронці відпустили чоловіка, повідомляє видання.
Реакція ТЦК та Нацполіції
Після появи відео інциденту в соціальних мережах, Вінницький обласний ТЦК та соціальної підтримки (СП) опублікували заяву, в якій заперечують свою участь у подіях.
Надалі обласна поліція пояснила, що водій перебував у розшуку ТЦК і намагався втекти від поліції. При цьому поліція не уточнила, чи був чоловік згодом затриманий.
