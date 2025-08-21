Розшук від ТЦК після 60 років - коли це можливо

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук громадянина за порушення військового обліку до досягнення 60-річного віку. Юристи пояснили, що буде після 60-річчя.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Часові проміжки для розшуку ТЦК

До юристки звернулася громадянка, яка розповіла, що її чоловіка, якому через півтора місяці виповниться 60 років, оголосили у розшук ТЦК за те, що він не став на облік за місцем фактичного проживання.

Жінка поцікавилася, чи будуть розшукувати його після настання 60-річного віку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як взагалі ухвалюються рішення ТЦК в часовому сенсі.

"Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — підкреслив він у відповіді громадянці.

Чи скасують розшук 60-річного громадянина

Щодо того, чи на практиці буде скасовано розшук, юрист зазначив, що це можна буде побачити уже після 60-річчя.

"Чоловіку треба просто почекати досягнення віку звільнення від мобілізації. За цей час і відпаде питання притягнення до адмінвідповідальності", — пояснив Айвазян.

Момент звільнення від мобілізації в Україні настає якраз після досягнення військовозобов’язаним громадянином 60-річного віку.

