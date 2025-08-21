Відео
Розшук ТЦК після 60 років — чи можливо це

Розшук ТЦК після 60 років — чи можливо це

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 00:30
Розшук від ТЦК після 60 років - коли це можливо
Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук громадянина за порушення військового обліку до досягнення 60-річного віку. Юристи пояснили, що буде після 60-річчя.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Часові проміжки для розшуку ТЦК

До юристки звернулася громадянка, яка розповіла, що її чоловіка, якому через півтора місяці виповниться 60 років, оголосили у розшук ТЦК за те, що він не став на облік за місцем фактичного проживання.

Жінка поцікавилася, чи будуть розшукувати його після настання 60-річного віку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як взагалі ухвалюються рішення ТЦК в часовому сенсі.

"Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — підкреслив він у відповіді громадянці.

Чи скасують розшук 60-річного громадянина

Щодо того, чи на практиці буде скасовано розшук, юрист зазначив, що це можна буде побачити уже після 60-річчя.

"Чоловіку треба просто почекати досягнення віку звільнення від мобілізації. За цей час і відпаде питання притягнення до адмінвідповідальності", — пояснив Айвазян.

Момент звільнення від мобілізації в Україні настає якраз після досягнення військовозобов’язаним громадянином 60-річного віку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити, якщо вас розшукує ТЦК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
