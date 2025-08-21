Розыск от ТЦК после 60 лет - когда это возможно

Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск гражданина за нарушение воинского учета до достижения 60-летнего возраста. Юристы объяснили, что будет после 60-летия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Временные промежутки для розыска ТЦК

К юристу обратилась гражданка, которая рассказала, что ее мужа, которому через полтора месяца исполнится 60 лет, объявили в розыск ТЦК за то, что он не стал на учет по месту фактического проживания.

Женщина поинтересовалась, будут ли разыскивать его после наступления 60-летнего возраста.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как вообще принимаются решения ТЦК во временном смысле.

"Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения", — подчеркнул он в ответе гражданке.

Отменят ли розыск 60-летнего гражданина

Относительно того, будет ли на практике отменен розыск, юрист отметил, что это можно будет увидеть уже после 60-летия.

"Мужчине надо просто подождать достижения возраста освобождения от мобилизации. За это время и отпадет вопрос привлечения к админответственности", — пояснил Айвазян.

Момент освобождения от мобилизации в Украине наступает как раз после достижения военнообязанным гражданином 60-летнего возраста.

