Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Розыск ТЦК после 60 лет — возможно ли это

Розыск ТЦК после 60 лет — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 00:30
Розыск от ТЦК после 60 лет - когда это возможно
Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск гражданина за нарушение воинского учета до достижения 60-летнего возраста. Юристы объяснили, что будет после 60-летия.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Временные промежутки для розыска ТЦК

К юристу обратилась гражданка, которая рассказала, что ее мужа, которому через полтора месяца исполнится 60 лет, объявили в розыск ТЦК за то, что он не стал на учет по месту фактического проживания.

Женщина поинтересовалась, будут ли разыскивать его после наступления 60-летнего возраста.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как вообще принимаются решения ТЦК во временном смысле.

"Административное взыскание за совершение в особый период правонарушений может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения", — подчеркнул он в ответе гражданке.

Отменят ли розыск 60-летнего гражданина

Относительно того, будет ли на практике отменен розыск, юрист отметил, что это можно будет увидеть уже после 60-летия.

"Мужчине надо просто подождать достижения возраста освобождения от мобилизации. За это время и отпадет вопрос привлечения к админответственности", — пояснил Айвазян.

Момент освобождения от мобилизации в Украине наступает как раз после достижения военнообязанным гражданином 60-летнего возраста.

Напомним, мы ранее писали о том, как безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что делать, если вас разыскивает ТЦК.

украинцы военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации