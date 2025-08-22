В Винницкой области толпа пыталась освободить мужчину от полиции, чтобы его не отвезли в ТЦК

Толпа в Виннице "защищала" мужчину от ТЦК — чем все закончилось
В Виннице произошел массовый скандал с участием полиции и мужчины, которого разыскивала ТЦК. Толпа окружила машину полиции и на место прибыло еще восемь нарядов правоохранителей.
Об этом сообщает местное издание "20 минут".
Подробности инцидента
Свидетели происшествия сняли на видео момент, когда женщина наносит удары по автомобилю полиции, а военнообязанный находится в окружении людей, которые его защищают. В результате конфликта, который вызвал значительную дорожную пробку, правоохранители отпустили мужчину, сообщает издание.
Реакция ТЦК и Нацполиции
После появления видео инцидента в социальных сетях, Винницкий областной ТЦК и социальной поддержки (СП) опубликовали заявление, в котором отрицают свое участие в событиях.
В дальнейшем областная полиция пояснила, что водитель находился в розыске ТЦК и пытался скрыться от полиции. При этом полиция не уточнила, был ли мужчина впоследствии задержан.
