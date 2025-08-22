Видео
Главная ТЦК Толпа в Виннице "защищала" мужчину от ТЦК — чем все закончилось

Толпа в Виннице "защищала" мужчину от ТЦК — чем все закончилось

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 23:46
В Винницкой области толпа пыталась освободить мужчину от полиции, чтобы его не отвезли в ТЦК
Скандал с задержанием военнообязанного в Виннице. Фото: Кадр из видео

В Виннице произошел массовый скандал с участием полиции и мужчины, которого разыскивала ТЦК. Толпа окружила машину полиции и на место прибыло еще восемь нарядов правоохранителей.

Об этом сообщает местное издание "20 минут".

Читайте также:

Подробности инцидента

Свидетели происшествия сняли на видео момент, когда женщина наносит удары по автомобилю полиции, а военнообязанный находится в окружении людей, которые его защищают. В результате конфликта, который вызвал значительную дорожную пробку, правоохранители отпустили мужчину, сообщает издание.

Реакция ТЦК и Нацполиции

Толпа в Виннице "защищала" мужчину от ТЦК — чем все закончилось - фото 1
Объяснение Винницкого ТЦК и СП. Фото: скриншот

После появления видео инцидента в социальных сетях, Винницкий областной ТЦК и социальной поддержки (СП) опубликовали заявление, в котором отрицают свое участие в событиях.

Толпа в Виннице "защищала" мужчину от ТЦК — чем все закончилось - фото 2
Информация от областной полиции. Фото: скриншот

В дальнейшем областная полиция пояснила, что водитель находился в розыске ТЦК и пытался скрыться от полиции. При этом полиция не уточнила, был ли мужчина впоследствии задержан.

Ранее сообщалось, что в "Резерв+" у военнообязанного может появиться статус "в розыске". Юрист дала совет, что делать.

Также мы информировали, что в Одесской области мужчина украл машину ТЦК в момент, когда его хотели отвезти на ВЛК, и уехал.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
