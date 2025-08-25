Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Донецкой области железная дорога подала в суд на ТЦК — детали

В Донецкой области железная дорога подала в суд на ТЦК — детали

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 10:02
В Донецкой области железная дорога судится с ТЦК
Железнодорожный вокзал в Лимане. Иллюстративное фото: Лиманская ОТГ

В Донецкой области Лиманская железная дорога судится с местным Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Судебная волокита происходит из-за зарплаты резервиста.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Лиманская железная дорога судится с ТЦК — что известно

Итак, около 19 тысяч гривен должен заплатить Лиманской железной дороге местный ТЦК и СП. Это — средняя зарплата помощника машиниста электропоезда, которого в 2021 году отправили на военные сборы.

Компенсировать зарплату резервистов предприятиям должны через ТЦК СП из государственного бюджета. Однако в течение четырех лет там говорят, что денег нет. Хозяйственный суд Донецкой области решил, что это не является весомым аргументом.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, в Донецкой области до сих пор не оплатили военные сборы, которые проводили до полномасштабного вторжения. Из-за нехватки средств в госбюджете Лиманской железной дороге не компенсировали зарплату сотрудника, который был на военных сборах в 2021 году.

По информации суда, в сентябре 2021 года помощника машиниста электропоезда Лиманской железной дороги направили на учебные сборы резервистов в воинскую часть на Полтавщине. За этот период ему выплатили среднюю зарплату — 18 992 гривен. Компенсировать расходы за зарплату предприятию должны были бы через местный ТЦК.

Не получив компенсации, в 2023 году железная дорога направила претензию в ТЦК, впрочем, денег так и не получила. Тогда уже в 2025 году решила взыскать задолженность через суд.

В ответ в ТЦК сказали, что не имеют влияния на ситуацию, ведь не получили финансирование из Министерства обороны Украины. А как только деньги появятся, железной дороге компенсируют зарплату сотрудника. В июне 2025 года ТЦК повторно отправлял заявку на возмещение. А также просил приостановить производство по делу до момента поступления соответствующего финансирования из госбюджета.

"Хозяйственный суд отклоняет аргументы ответчика о невозможности осуществления возмещения указанных расходов... Отсутствие бюджетного финансирования не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение обязательства", — говорится в решении суда, который обязал ТЦК СП уплатить около 19 тысяч гривен зарплаты и свыше 2 тысяч гривен судебного сбора.

Недавно Районный суд Чернигова вынес приговор мужчине, который информировал о патрулях ТЦК в Telegram.

Ранее в Виннице произошел массовый скандал с участием полиции и мужчины, которого разыскивали работники ТЦК.

суд Лиман война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации