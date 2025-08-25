В Донецкой области железная дорога судится с ТЦК

Железнодорожный вокзал в Лимане. Иллюстративное фото: Лиманская ОТГ

В Донецкой области Лиманская железная дорога судится с местным Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Судебная волокита происходит из-за зарплаты резервиста.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Лиманская железная дорога судится с ТЦК — что известно

Итак, около 19 тысяч гривен должен заплатить Лиманской железной дороге местный ТЦК и СП. Это — средняя зарплата помощника машиниста электропоезда, которого в 2021 году отправили на военные сборы.

Компенсировать зарплату резервистов предприятиям должны через ТЦК СП из государственного бюджета. Однако в течение четырех лет там говорят, что денег нет. Хозяйственный суд Донецкой области решил, что это не является весомым аргументом.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, в Донецкой области до сих пор не оплатили военные сборы, которые проводили до полномасштабного вторжения. Из-за нехватки средств в госбюджете Лиманской железной дороге не компенсировали зарплату сотрудника, который был на военных сборах в 2021 году.

По информации суда, в сентябре 2021 года помощника машиниста электропоезда Лиманской железной дороги направили на учебные сборы резервистов в воинскую часть на Полтавщине. За этот период ему выплатили среднюю зарплату — 18 992 гривен. Компенсировать расходы за зарплату предприятию должны были бы через местный ТЦК.

Не получив компенсации, в 2023 году железная дорога направила претензию в ТЦК, впрочем, денег так и не получила. Тогда уже в 2025 году решила взыскать задолженность через суд.

В ответ в ТЦК сказали, что не имеют влияния на ситуацию, ведь не получили финансирование из Министерства обороны Украины. А как только деньги появятся, железной дороге компенсируют зарплату сотрудника. В июне 2025 года ТЦК повторно отправлял заявку на возмещение. А также просил приостановить производство по делу до момента поступления соответствующего финансирования из госбюджета.

"Хозяйственный суд отклоняет аргументы ответчика о невозможности осуществления возмещения указанных расходов... Отсутствие бюджетного финансирования не является основанием для освобождения от ответственности за нарушение обязательства", — говорится в решении суда, который обязал ТЦК СП уплатить около 19 тысяч гривен зарплаты и свыше 2 тысяч гривен судебного сбора.

Недавно Районный суд Чернигова вынес приговор мужчине, который информировал о патрулях ТЦК в Telegram.

Ранее в Виннице произошел массовый скандал с участием полиции и мужчины, которого разыскивали работники ТЦК.