Головна ТЦК На Хмельниччині судили фермера, бо його працівники не пішли в ТЦК

На Хмельниччині судили фермера, бо його працівники не пішли в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 10:02
На Хмельниччині суд покарав фермера за порушення мобілізаційного обліку працівників
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Хмельницькій області суд залишив у силі постанову про накладення штрафу на керівника фермерського господарства "Мусейове" за порушення правил військового обліку під час мобілізації. Суддя дійшов висновку, що він не оповістив належним чином працівників про необхідність з'явитися до ТЦК.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень

Читайте також:

На Хмельниччині покарали фермера за порушення мобобліку працівників

Згідно з матеріалами справи, постановою начальника територіального центру комплектування голову фермерського господарства "Мусейове" було визнано винним у невиконанні обов’язків з оповіщення працівників-громадян, які підлягали мобілізації. За це його оштрафували на 34 тисячі гривень.

Позивач у суді стверджував, що виконав усі можливі дії для оповіщення: забезпечив явку чотирьох працівників і повідомив телефоном ще трьох, які нібито перебували у відрядженні. Водночас документальних доказів відрядження працівників він не надав.

Суд зазначив, що відповідно до закону підприємства зобов’язані забезпечувати своєчасне оповіщення та явку військовозобов’язаних за розпорядженнями ТЦК. У такому випадку позивач не виконав цього обов’язку належним чином, що й стало підставою для адміністративної відповідальності.

У результаті суд постановив відмовити в задоволенні позову та залишити в силі рішення ТЦК про штраф.

Нагадаємо, нещодавно в суді розглядали справу стосовно працівника ТЦК, який грубо затримав чоловіка

А в Чернігові судили чоловіка, який оповіщував у месенджері підписників про місця роботи патрулів ТЦК.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
