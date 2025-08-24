В Хмельницкой области суд наказал фермера за нарушение мобилизационного учета работников

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Хмельницкой области суд оставил в силе постановление о наложении штрафа на руководителя фермерского хозяйства "Мусеево" за нарушение правил воинского учета во время мобилизации. Судья пришел к выводу, что он не оповестил должным образом работников о необходимости явиться в ТЦК.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, постановлением начальника территориального центра комплектования председатель фермерского хозяйства "Мусеево" был признан виновным в невыполнении обязанностей по оповещению работников-граждан, подлежащих мобилизации. За это его оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Истец в суде утверждал, что выполнил все возможные действия для оповещения: обеспечил явку четырех работников и сообщил по телефону еще троих, которые якобы находились в командировке. При этом документальных доказательств командировки работников он не предоставил.

Суд отметил, что в соответствии с законом предприятия обязаны обеспечивать своевременное оповещение и явку военнообязанных по распоряжениям ТЦК. В таком случае истец не выполнил эту обязанность должным образом, что и стало основанием для административной ответственности.

В результате суд постановил отказать в удовлетворении иска и оставить в силе решение ТЦК о штрафе.

Напомним, недавно в суде рассматривали дело в отношении работника ТЦК, который грубо задержал мужчину.

А в Чернигове судили мужчину, который оповещал в мессенджере подписчиков о местах работы патрулей ТЦК.