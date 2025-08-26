Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК На Кировоградщине судили мужчину за неявку в ТЦК из-за болезни

На Кировоградщине судили мужчину за неявку в ТЦК из-за болезни

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 10:02
На Кировоградщине осудили мужчину за неявку в ТЦК из-за проблем со здоровьем
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Кировоградской области суд наказал местного жителя за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Он утверждал в суде, что не пошел в ТЦК из-за проблем со здоровьем и действительно ранее имел статус ограниченно-пригодного.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Ограниченно-пригодный мужчина получил срок за неявку в ТЦК

Обвиняемый является уроженцем села Плетеный Ташлык. Согласно данным судебного дела, мужчина получил 6 января 2025 года повестку с требованием явиться на следующий день в 07:00 для отправки в воинскую часть.

Несмотря на это, он сознательно не прибыл в территориальный центр комплектования и умолчал о причинах неявки. Мужчина проходил военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным для службы в подразделениях обеспечения, логистики и медицинских частях, однако законных оснований для отсрочки не имел.

В суде обвиняемый признал свою вину, объяснив отказ явиться по состоянию здоровья, в частности наличием грыжи. Также он добавил в суде, что должен был сделать МРТ, но ему не хватило средств. Также он отметил, что официально не работает, а удерживает хозяйство и скот. Просил суд не лишать его свободы.

В то же время суд обратил внимание на то, что обвиняемый, несмотря на разъяснения работников ТЦК, умышленно уклонился от выполнения конституционного долга защищать Родину.

Кроме того, в суде обращали внимание, что он ранее не судим, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, не состоит на учете у нарколога, однако с 2023 года находится на учете у психиатра.

Несмотря на полное признание вины, суд не признал поведение подсудимого искренним раскаянием, поскольку он продолжает уклоняться от службы. В конечном итоге суд назначил ему минимальное наказание в пределах санкции статьи — три года лишения свободы.

Напомним, на Сумщине осудили мужчину, который хотел пойти служить и просил ТЦК мобилизовать его.

А в Донецкой области железная дорога судилась с ТЦК из-за заработной платы резервиста.

суд Кировоградская область ТЦК и СП ограниченно пригодные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации