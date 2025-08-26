На Кировоградщине осудили мужчину за неявку в ТЦК из-за проблем со здоровьем

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Кировоградской области суд наказал местного жителя за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Он утверждал в суде, что не пошел в ТЦК из-за проблем со здоровьем и действительно ранее имел статус ограниченно-пригодного.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Ограниченно-пригодный мужчина получил срок за неявку в ТЦК

Обвиняемый является уроженцем села Плетеный Ташлык. Согласно данным судебного дела, мужчина получил 6 января 2025 года повестку с требованием явиться на следующий день в 07:00 для отправки в воинскую часть.

Несмотря на это, он сознательно не прибыл в территориальный центр комплектования и умолчал о причинах неявки. Мужчина проходил военно-врачебную комиссию и был признан ограниченно годным для службы в подразделениях обеспечения, логистики и медицинских частях, однако законных оснований для отсрочки не имел.

В суде обвиняемый признал свою вину, объяснив отказ явиться по состоянию здоровья, в частности наличием грыжи. Также он добавил в суде, что должен был сделать МРТ, но ему не хватило средств. Также он отметил, что официально не работает, а удерживает хозяйство и скот. Просил суд не лишать его свободы.

В то же время суд обратил внимание на то, что обвиняемый, несмотря на разъяснения работников ТЦК, умышленно уклонился от выполнения конституционного долга защищать Родину.

Кроме того, в суде обращали внимание, что он ранее не судим, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, по месту жительства характеризуется положительно, не состоит на учете у нарколога, однако с 2023 года находится на учете у психиатра.

Несмотря на полное признание вины, суд не признал поведение подсудимого искренним раскаянием, поскольку он продолжает уклоняться от службы. В конечном итоге суд назначил ему минимальное наказание в пределах санкции статьи — три года лишения свободы.

Напомним, на Сумщине осудили мужчину, который хотел пойти служить и просил ТЦК мобилизовать его.

А в Донецкой области железная дорога судилась с ТЦК из-за заработной платы резервиста.