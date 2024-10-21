На Кіровоградщині чоловіка засудили на 5 років за перешкоджання діям ЗСУ

ТЦК вручає повістку. Ілюстративне фото: kovel.media

У Світловодську Кіровоградської області місцевий мешканець через анонімний Telegram-канал повідомляв про місця видачі повісток. Суд визнав його винним у перешкоджанні роботі Збройних сил України та призначив йому п'ять років ув'язнення, які були змінені на умовний термін.

Обставини справи описані у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Чоловік з липня 2024 року публікував інформацію про локації, де співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) видають повістки. Це давало змогу військовозобов'язаним уникати отримання повісток і мобілізації до лав ЗСУ.

Зловмисник намагався замаскувати свої повідомлення, замінюючи слово "повістки" на "оливки" і прикріплюючи до них фотографії овочів. Чат мав назву "Повістки Світловодськ або оливки".

Рішення суду

Під час викриття чоловік уклав угоду з прокурором, визнав свою провину і сприяв слідству у з'ясуванні усіх обставин справи.

Світловодський районний суд призначив обвинувачуваному п'ять років ув'язнення з іспитовим строком на два роки.

Нагадаємо, у Чернівецькій області військовий, який служив у ТЦК, хотів воювати на передовій. Він вирішив втекти з місця служби, проте був покараний у судовому порядку.

Також ми писали, що у Хмельницькій області військовослужбовець судився з військовою частиною через відмову у звільненні зі служби.