В Кировоградской области мужчину осудили на 5 лет за препятствование действиям ВСУ

ТЦК вручает повестку. Иллюстративное фото: kovel.media

В Светловодске Кировоградской области местный житель через анонимный Telegram-канал сообщал о местах выдачи повесток. Суд признал его виновным в препятствовании работе Вооруженных сил Украины и назначил ему пять лет тюрьмы, которые были заменены на условный срок.

Обстоятельства дела описаны в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Обстоятельства дела

Мужчина с июля 2024 г. публиковал информацию о локациях, где сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) издают повестки. Это позволяло военнообязанным избегать получения повесток и мобилизации в ряды ВСУ.

Злоумышленник пытался замаскировать свои сообщения, заменяя слово "повестки" на "оливки" и прикрепляя к ним фотографии овощей. Чат назывался "Повестки Светловодск или оливки".

Решение суда

При разоблачении мужчина заключил соглашение с прокурором, признал свою вину и способствовал следствию в выяснении всех обстоятельств дела.

Светловодский районный суд назначил обвиняемому пять лет тюрьмы с испытательным сроком на два года.

Напомним, в Черновицкой области служивший в ТЦК военный хотел воевать на передовой. Он решил скрыться с места службы, однако был наказан в судебном порядке.

Также мы писали, что в Хмельницкой области военнослужащий судился с воинской частью из-за отказа в увольнении со службы.