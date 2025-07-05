Мешканця Кіровоградщини засудили до 4 років за ухилення від мобілізації

Оформлення документів у військоматі. Ілюстративне фото: Суспільне

У селищі Кам'янець (колишня Новгородка) Кіровоградської області місцевого жителя засудили до чотирьох років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік відмовився отримувати повістку, заявивши, що не є військовозобов’язаним і має проблеми зі здоров’ям.

Відповідний вирок ухвалив Новгородківський районний суд, документ оприлюднено 3 липня в Реєстрі судових рішень.

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Відмовився від повістки, посилаючись на стан здоров’я

49-річний чоловік, який вже мав судимість за незаконне поводження зі зброєю, перебував на іспитовому терміні. У 2022 році суд дав йому три роки ув’язнення умовно з випробувальним строком один рік.

У 1995 році його визнали непридатним до служби в мирний час, однак у 2022-му — вже під час повномасштабної війни — військово-лікарська комісія встановила, що він придатний. У квітні 2023 року чоловік мав з’явитися до пункту збору після отримання повістки, однак відмовився її підписувати, заявивши, що не є військовозобов’язаним і не може служити через проблеми зі здоров’ям.

Свою вину він не визнав, заявляв про помилку в по батькові у військовому квитку, а також скаржився на порушення процедури вручення повістки. У суді розповів, що сам звернувся до ТЦК, пройшов повторний медогляд, який підтвердив його придатність, і чекав на подальший виклик.

Суд не прийняв аргументи захисту й призначив покарання

Втім, як встановив суд, 30 березня 2023 року чоловік відмовився від отримання повістки, що зафіксовано на відео — на записі він прямо каже, що "не хоче служити".

Суд вирішив, що обвинувачений знав про помилку в документах, однак не намагався її виправити, не оновив військові дані й фактично ухилився від мобілізації. Жодних обставин, що пом’якшують чи обтяжують провину, суд не виявив.

У підсумку чоловіку призначили чотири роки ув’язнення за ухилення від мобілізації та додатково приєднали три місяці за попереднім вироком — загалом 4 роки і 3 місяці позбавлення волі.

Раніше у Рівному місцевого жителя визнали винним у навмисному перешкоджанні роботі територіального центру комплектування.

Нагадаємо, Тростянецький районний суд Сумської області ухвалив рішення щодо мешканця Сумщини, якого звинуватили в ухилянні від військового обов'язку.