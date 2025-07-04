У Рівному місцевого жителя визнали винним у навмисному перешкоджанні роботі територіального центру комплектування.

Месенджер Telegram. Фото: Pexels

У Рівному чоловіка визнали винним у систематичному перешкоджанні діяльності працівників територіального центру комплектування. Протягом понад року він повідомляв учасників закритого Telegram-каналу про місцезнаходження представників ТЦК на вулицях міста.

Про це повідомляється у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За даними слідства, з березня 2024-го до квітня 2025 року чоловік активно передавав інформацію про пересування військових, блокпости та перевірки — часто в режимі реального часу. Йшлося, зокрема, про вулиці Київську, Млинівську, Данила Галицького, Чехова, 16 Липня, Фабричну, Міцкевича, Чорновола та інші. Також фіксував рух працівників ТЦК поблизу блокпосту у Вересневому та біля підприємства "Рівнехолод".

Telegram-спільнота, в якій діяв чоловік, налічувала понад п'ять тисяч учасників. Для маскування змісту повідомлень там використовували умовні позначення, як-от "хмарно" чи "зелені хмарки".

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — умисне перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

У травні 2025 року чоловік уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Рівненський міський суд призначив йому п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

На цей період чоловік зобов’язаний не виїжджати за межі України, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, а також з’являтися до органу пробації.

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