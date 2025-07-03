Суд виправдав чоловіка якого звинувачували в ухиленні від мобілізації

Чоловік у військовій формі. Фото ілюстративне: ukranews.com

Драбівський районний суд Черкаської області виніс виправдувальний вирок у справі мешканця смт Драбів, якого звинувачували в умисному ухиленні від призову під час мобілізації. Суддя дійшов висновку, що непорозуміння з інформуванням про час прибуття до ТЦК не робить обвинуваченого осудним.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За версією обвинувачення, 10 липня 2022 року чоловіка було поінформовано про необхідність прибути наступного дня до територіального центру комплектування для подальшого направлення у військову частину.

Однак, як встановило слідство, він у визначений час не з’явився, попри відсутність поважних причин. Таким чином, його дії вважались навмисним ухиленням від мобілізації.

Втім, у суді обвинувачений визнав, що мав намір виконати вимогу, але, за його словами, неправильно зрозумів повідомлення: йому зателефонували з військкомату увечері 10 липня, повідомили про відправлення, але вказаний час14:00 він почув неправильно.

Наступного ранку, за словами чоловіка, йому повторно зателефонували і повідомили, що йти не потрібно. Після цього зв’язку з ним більше не було. Схожі покази надала й його сусідка.

Суд також звернув увагу на те, що вручена обвинуваченому повістка стосувалась іншої дати, яка не була згадана в обвинувальному акті. Повідомлення ж про явку до військкомату 11 липня здійснювалося лише телефоном, що не відповідає визначеній законом процедурі оповіщення. Крім того, факт телефонного дзвінка не було зафіксовано документально.

У підсумку, суд дійшов висновку, що в діях чоловіка відсутній умисел на ухилення від мобілізації, а також що державними органами не було належним чином забезпечено дотримання процедури виклику.

Тому в діях обвинуваченого немає складу кримінального правопорушення. На підставі цього рішення чоловіка було визнано невинуватим та виправдано.

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