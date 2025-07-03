Суд оправдал мужчину которого обвиняли в уклонении от мобилизации

Повестка не по той дате — суд освободил обвиняемого
Драбовский районный суд Черкасской области вынес оправдательный приговор по делу жителя пгт Драбов, которого обвиняли в умышленном уклонении от призыва по мобилизации. Судья пришел к выводу, что недоразумение с информированием о времени прибытия в ТЦК не делает обвиняемого вменяемым.
Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Мужчину судили за уклонение от мобилизации, но оказалось, что есть нюанс
По версии обвинения, 10 июля 2022 года мужчина был проинформирован о необходимости прибыть на следующий день в территориальный центр комплектования для дальнейшего направления в воинскую часть.
Однако, как установило следствие, он в определенное время не появился, несмотря на отсутствие уважительных причин. Таким образом, его действия считались умышленным уклонением от мобилизации.
Впрочем, в суде обвиняемый признал, что намеревался выполнить требование, но, по его словам, неправильно понял сообщение: ему позвонили из военкомата вечером 10 июля, сообщили об отправке, но указанное время 14:00 он услышал неправильно.
На следующее утро, по словам мужчины, ему повторно позвонили и сообщили, что идти не нужно. После этого связи с ним больше не было. Похожие показания предоставила и его соседка.
Суд также обратил внимание на то, что врученная обвиняемому повестка касалась другой даты, которая не была упомянута в обвинительном акте. Сообщение же о явке в военкомат 11 июля осуществлялось только по телефону, что не соответствует определенной законом процедуре оповещения. Кроме того, факт телефонного звонка не был зафиксирован документально.
В итоге, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует умысел на уклонение от мобилизации, а также что государственными органами не было должным образом обеспечено соблюдение процедуры вызова.
Поэтому в действиях обвиняемого нет состава уголовного преступления. На основании этого решения мужчина был признан невиновным и оправдан.
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