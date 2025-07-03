Суд оправдал мужчину которого обвиняли в уклонении от мобилизации

Мужчина в военной форме. Фото иллюстративное: ukranews.com

Драбовский районный суд Черкасской области вынес оправдательный приговор по делу жителя пгт Драбов, которого обвиняли в умышленном уклонении от призыва по мобилизации. Судья пришел к выводу, что недоразумение с информированием о времени прибытия в ТЦК не делает обвиняемого вменяемым.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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По версии обвинения, 10 июля 2022 года мужчина был проинформирован о необходимости прибыть на следующий день в территориальный центр комплектования для дальнейшего направления в воинскую часть.

Однако, как установило следствие, он в определенное время не появился, несмотря на отсутствие уважительных причин. Таким образом, его действия считались умышленным уклонением от мобилизации.

Впрочем, в суде обвиняемый признал, что намеревался выполнить требование, но, по его словам, неправильно понял сообщение: ему позвонили из военкомата вечером 10 июля, сообщили об отправке, но указанное время 14:00 он услышал неправильно.

На следующее утро, по словам мужчины, ему повторно позвонили и сообщили, что идти не нужно. После этого связи с ним больше не было. Похожие показания предоставила и его соседка.

Суд также обратил внимание на то, что врученная обвиняемому повестка касалась другой даты, которая не была упомянута в обвинительном акте. Сообщение же о явке в военкомат 11 июля осуществлялось только по телефону, что не соответствует определенной законом процедуре оповещения. Кроме того, факт телефонного звонка не был зафиксирован документально.

В итоге, суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствует умысел на уклонение от мобилизации, а также что государственными органами не было должным образом обеспечено соблюдение процедуры вызова.

Поэтому в действиях обвиняемого нет состава уголовного преступления. На основании этого решения мужчина был признан невиновным и оправдан.

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