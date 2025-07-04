В Ровно местного жителя признали виновным в умышленном препятствовании работе территориального центра комплектования.

Мессенджер Telegram. Фото: Pexels

В Ровно мужчину признали виновным в систематическом препятствовании деятельности работников территориального центра комплектования. В течение более года он сообщал участникам закрытого Telegram-канала о местонахождении представителей ТЦК на улицах города.

Об этом сообщается в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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По данным следствия, с марта 2024-го по апрель 2025 года мужчина активно передавал информацию о передвижении военных, блокпостах и проверках — часто в режиме реального времени. Речь шла, в частности, об улицах Киевскую, Млиновскую, Даниила Галицкого, Чехова, 16 Июля, Фабричную, Мицкевича, Черновола и другие. Также фиксировал движение работников ТЦК вблизи блокпоста в Вересневом и возле предприятия "Ривнехолод".

Telegram-сообщество, в котором действовал человек, насчитывало более пяти тысяч участников. Для маскировки содержания сообщений там использовали условные обозначения, например "облачно" или "зеленые облака".

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — умышленное препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

В мае 2025 года мужчина заключил соглашение о признании виновности с прокурором. Ровенский городской суд назначил ему пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

На этот период мужчина обязан не выезжать за пределы Украины, сообщать об изменении места жительства или работы, а также являться в орган пробации.

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