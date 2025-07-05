Жителя Кировоградщины приговорили к 4 годам за уклонение от мобилизации

Оформление документов в военкомате. Иллюстративное фото: Суспільне

В поселке Каменец (бывшая Новгородка) Кировоградской области местного жителя приговорили к четырем годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Мужчина отказался получать повестку, заявив, что не является военнообязанным и имеет проблемы со здоровьем.

Соответствующий приговор вынес Новгородковский районный суд, документ обнародован 3 июля в Реестре судебных решений.

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Отказался от повестки, ссылаясь на состояние здоровья

49-летний мужчина, который уже имел судимость за незаконное обращение с оружием, находился на испытательном сроке. В 2022 году суд дал ему три года заключения условно с испытательным сроком один год.

В 1995 году его признали непригодным к службе в мирное время, однако в 2022-м - уже во время полномасштабной войны - военно-врачебная комиссия установила, что он годен. В апреле 2023 года мужчина должен был явиться в пункт сбора после получения повестки, однако отказался ее подписывать, заявив, что не является военнообязанным и не может служить из-за проблем со здоровьем.

Свою вину он не признал, заявлял об ошибке в отчестве в военном билете, а также жаловался на нарушение процедуры вручения повестки. В суде рассказал, что сам обратился в ТЦК, прошел повторный медосмотр, который подтвердил его пригодность, и ждал дальнейшего вызова.

Суд не принял аргументы защиты и назначил наказание

Впрочем, как установил суд, 30 марта 2023 года мужчина отказался от получения повестки, что зафиксировано на видео - на записи он прямо говорит, что "не хочет служить".

Суд решил, что обвиняемый знал об ошибке в документах, однако не пытался ее исправить, не обновил военные данные и фактически уклонился от мобилизации. Никаких обстоятельств, смягчающих или отягчающих вину, суд не обнаружил.

В итоге мужчине назначили четыре года заключения за уклонение от мобилизации и дополнительно присоединили три месяца по предыдущему приговору - всего 4 года и 3 месяца лишения свободы.

Ранее в Ровно местного жителя признали виновным в умышленном препятствовании работе территориального центра комплектования.

Напомним, Тростянецкий районный суд Сумской области принял решение в отношении жителя Сумщины, которого обвинили в уклонении от воинского долга.