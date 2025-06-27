У Рівному чоловік через Telegram-групу перешкоджав роботі ТЦК

Додаток Telegram. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Рівному місцевого жителя визнали винним у навмисному перешкоджанні роботі територіального центру комплектування. Чоловік систематично повідомляв у Telegram-спільноті про пересування військових, використовуючи спеціально вигадані коди.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, з березня 2024 по квітень 2025 року чоловік фіксував появу представників ТЦК на вулицях міста — зокрема на Київській, Чорновола, Млинівській, Фабричній, а також поблизу блокпостів і підприємств. Інформацію про місце перебування працівників ТЦК чоловік публікував в Telegram-каналі з понад п’ятьма тисячами підписників.

Для маскування змісту повідомлень використовували умовні слова, як-от "хмарно" або "зелені хмарки". Така термінологія дозволяла учасникам обговорювати рух ТЦК, блокпости та перевірки майже в реальному часі.

Правоохоронці кваліфікували дії чоловіка за статтею 114-1 Кримінального кодексу — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України під час воєнного стану.

Рішення суду

У травні він визнав провину й уклав угоду з прокурором. Рівненський міський суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Протягом цього часу засудженому заборонено виїжджати за кордон, змінювати місце проживання без повідомлення, а також він зобов’язаний з’являтися до органів пробації.

Також ми писали, що у Рівненській області міський суд визнав винною жінку, яка повідомляла через месенджер Viber про розташування патрулів ТЦК.

Раніше вирок суду отримав чоловік, який двічі ухилився від отримання повістки.