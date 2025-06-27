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Головна ТЦК Чоловік заважав роботі ТЦК через "шифр" — як покарав суд

Чоловік заважав роботі ТЦК через "шифр" — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 10:02
У Рівному чоловік через Telegram-групу перешкоджав роботі ТЦК
Додаток Telegram. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Рівному місцевого жителя визнали винним у навмисному перешкоджанні роботі територіального центру комплектування. Чоловік систематично повідомляв у Telegram-спільноті про пересування військових, використовуючи спеціально вигадані коди.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

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Деталі справи

За даними слідства, з березня 2024 по квітень 2025 року чоловік фіксував появу представників ТЦК на вулицях міста — зокрема на Київській, Чорновола, Млинівській, Фабричній, а також поблизу блокпостів і підприємств. Інформацію про місце перебування працівників ТЦК чоловік публікував в Telegram-каналі з понад п’ятьма тисячами підписників.

Для маскування змісту повідомлень використовували умовні слова, як-от "хмарно" або "зелені хмарки". Така термінологія дозволяла учасникам обговорювати рух ТЦК, блокпости та перевірки майже в реальному часі.

Правоохоронці кваліфікували дії чоловіка за статтею 114-1 Кримінального кодексу — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України під час воєнного стану.

Рішення суду

У травні він визнав провину й уклав угоду з прокурором. Рівненський міський суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Протягом цього часу засудженому заборонено виїжджати за кордон, змінювати місце проживання без повідомлення, а також він зобов’язаний з’являтися до органів пробації.

Також ми писали, що у Рівненській області міський суд визнав винною жінку, яка повідомляла через месенджер Viber про розташування патрулів ТЦК.

Раніше вирок суду отримав чоловік, який двічі ухилився від отримання повістки.

ЗСУ Telegram мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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