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Головна ТЦК Зливала дані у Viber про патрулі ТЦК — як жінку покарав суд

Зливала дані у Viber про патрулі ТЦК — як жінку покарав суд

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 00:30
Жінка у месенджер надсилала дані про патрулі ТЦК за що отримала вирок суду
Застосунок Viber. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Рівненській області міський суд визнав винною жінку, яка повідомляла в месенджер Viber про розташування патрулів ТЦК. Вона отримала покарання суду.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що жінка відстежувала патрулі ТЦК, мобілізаційні заходи та пересування військових в Острозькій громаді. Вона систематично розповсюджувала інформацію про мобілізаційні заходи та пересування військових через месенджер Viber у спеціальній спільноті.

Дії обвинуваченої визначені судом як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Під час судового розгляду жінка визнала свою вину, підтвердила усвідомлення наслідків своїх дій та висловила каяття. Захисник обвинуваченої просив врахувати її добровільні пожертви на підтримку Збройних сил України.

Рішення суду

Суд призначив жінці п'ять років позбавлення волі, але звільнив від покарання, встановивши іспитовий строк на один рік. Під час іспитового строку жінка зобов'язана періодично з'являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, не виїжджати за межі України без дозволу та пройти пробаційну програму. 

Нагадаємо, у Черкасах судили чоловіка, який відвідує церкву свідків Єгови. Він не мобілізувався через своє віросповідання.

Також у Львові в суді опинився військовослужбовець, який тричі самовільно залишив частину.

суд Рівненська область мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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