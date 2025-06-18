Апеляційний суд ув’язнив чоловіка за схему ухилення від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Тернопільський апеляційний суд скасував умовне покарання, яке раніше було призначене мешканцю Тернополя. Його засудили і призначили реальний термін за сприяння незаконному виїзду військовозобов’язаного за кордон та за хабарництво.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У липні 2023 року засуджений пообіцяв за 10 тисяч доларів США вплинути на членів військово-лікарської комісії, аби визнати військовозобов’язаного тимчасово непридатним до служби. Половину суми чоловік отримав завдатком під час особистої зустрічі у сквері в Тернополі. Ця сума за офіційним курсом НБУ становила 182 850 гривень.

Крім того, засуджений також надав поради, як за допомогою фальшивої довідки обійти мобілізацію та перетнути державний кордон. У межах кримінального провадження ці дії були кваліфіковані як сприяння незаконному перетину кордону й одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами.

Спочатку суд призначив занадто м'яке покарання

Суд першої інстанції спочатку призначив йому три роки позбавлення волі та штраф у 51 тисячу гривень, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком півтора року.

Апеляційний суд не погодився з цим рішенням. Колегія суддів дійшла висновку, що звільнення від реального покарання є необґрунтованим, оскільки в діях засудженого не було виявлено щирого каяття, активного сприяння слідству, а також він не вживав жодних заходів для виправлення наслідків злочину.

Крім того, злочин був вчинений в умовах воєнного стану та стосувався ухилення від мобілізації, що є особливо небезпечним в умовах збройної агресії.

Також у судові справі зазначено, що обвинувачений є військовослужбовцем, який служить у ЗСУ за контрактом. Проте цей факт не став аргументом для пом'якшення вироку, бо злочин стався у липні 2023 року, тоді як підписання контракту було 27 лютого 2025 року.

В результаті апеляційний суд скасував рішення в частині призначеного покарання та ухвалив новий вирок: три роки позбавлення волі без права звільнення від відбування покарання з випробуванням. Вирок набрав чинності з моменту проголошення.

Нагадаємо, у Черкасах судили чоловіка, який відвідує церкву свідків Єгови. Він не мобілізувався через своє віросповідання.

Також у Львові в суді опинився військовослужбовець, який тричі самовільно залишив частину.