Апелляционный суд посадил мужчину за схему уклонения от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Тернопольский апелляционный суд отменил условное наказание, которое ранее было назначено жителю Тернополя. Его осудили и назначили реальный срок за содействие незаконному выезду военнообязанного за границу и за взяточничество.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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В июле 2023 года осужденный пообещал за 10 тысяч долларов США повлиять на членов военно-врачебной комиссии, чтобы признать военнообязанного временно непригодным к службе. Половину суммы мужчина получил задатком во время личной встречи в сквере в Тернополе. Эта сумма по официальному курсу НБУ составляла 182 850 гривен.

Кроме того, осужденный также дал советы, как с помощью фальшивой справки обойти мобилизацию и пересечь государственную границу. В рамках уголовного производства эти действия были квалифицированы как содействие незаконному пересечению границы и получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами.

Сначала суд назначил слишком мягкое наказание

Суд первой инстанции сначала назначил ему три года лишения свободы и штраф в размере 51 тысяча гривен, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком полтора года.

Апелляционный суд не согласился с этим решением. Коллегия судей пришла к выводу, что освобождение от реального наказания является необоснованным, поскольку в действиях осужденного не было обнаружено искреннего раскаяния, активного содействия следствию, а также он не принимал никаких мер для исправления последствий преступления.

Кроме того, преступление было совершено в условиях военного положения и касалось уклонения от мобилизации, что является особо опасным в условиях вооруженной агрессии.

Также в судебном деле указано, что обвиняемый является военнослужащим, который служит в ВСУ по контракту. Однако этот факт не стал аргументом для смягчения приговора, потому что преступление произошло в июле 2023 года, тогда как подписание контракта было 27 февраля 2025 года.

В результате апелляционный суд отменил решение в части назначенного наказания и вынес новый приговор: три года лишения свободы без права освобождения от отбывания наказания с испытанием. Приговор вступил в силу с момента провозглашения.

Напомним, в Черкассах судили мужчину, который посещает церковь свидетелей Иеговы. Он не мобилизовался из-за своего вероисповедания.

Также во Львове в суде оказался военнослужащий, который трижды самовольно оставил часть.