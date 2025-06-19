Женщина в мессенджер присылала данные о патрулях ТЦК за что получила приговор суда

Приложение Viber. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ровенской области городской суд признал виновной женщину, которая сообщала в мессенджер Viber о расположении патрулей ТЦК. Она получила наказание суда.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что женщина отслеживала патрули ТЦК, мобилизационные мероприятия и передвижения военных в Острожской общине. Она систематически распространяла информацию о мобилизационных мероприятиях и передвижениях военных через мессенджер Viber в специальном сообществе.

Действия обвиняемой определены судом как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Во время судебного разбирательства женщина признала свою вину, подтвердила осознание последствий своих действий и выразила раскаяние. Защитник обвиняемой просил учесть ее добровольные пожертвования в поддержку Вооруженных сил Украины.

Решение суда

Суд назначил женщине пять лет лишения свободы, но освободил от наказания, установив испытательный срок на один год. Во время испытательного срока женщина обязана периодически появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы, не выезжать за пределы Украины без разрешения и пройти пробационную программу.

Напомним, в Черкассах судили мужчину, который посещает церковь свидетелей Иеговы. Он не мобилизовался из-за своего вероисповедания.

Также во Львове в суде оказался военнослужащий, который трижды самовольно оставил часть.