В Ровно мужчина через Telegram-группу препятствовал работе ТЦК

Приложение Telegram. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Ровно местного жителя признали виновным в умышленном препятствовании работе территориального центра комплектования. Мужчина систематически сообщал в Telegram-сообществе о передвижении военных, используя специально придуманные коды.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, с марта 2024 по апрель 2025 года мужчина фиксировал появление представителей ТЦК на улицах города - в частности на Киевской, Черновола, Млиновской, Фабричной, а также вблизи блокпостов и предприятий. Информацию о месте пребывания работников ТЦК мужчина публиковал в Telegram-канале с более чем пятью тысячами подписчиков.

Для маскировки содержания сообщений использовали условные слова, такие как "облачно" или "зеленые облака". Такая терминология позволяла участникам обсуждать движение ТЦК, блокпосты и проверки почти в реальном времени.

Правоохранители квалифицировали действия мужчины по статье 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время военного положения.

Решение суда

В мае он признал вину и заключил соглашение с прокурором. Ривненский городской суд назначил ему пять лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В течение этого времени осужденному запрещено выезжать за границу, менять место жительства без уведомления, а также он обязан являться в органы пробации.

Также мы писали, что в Ровенской области городской суд признал виновной женщину, которая сообщала через мессенджер Viber о расположении патрулей ТЦК.

Ранее приговор суда получил мужчина, который дважды уклонился от получения повестки.