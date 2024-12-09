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На Хмельниччині ТЦК не надав відстрочку чоловіку — що вирішив суд

9 грудня 2024 22:33
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Хмельницькій області суд зобов'язав ТЦК взяти до уваги документи про відстрочку
Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Хмельницькій області суд визнав протиправним та скасував рішення комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки про відмову в наданні відстрочки від призову під час мобілізації чоловіку, у матері якого є друга група інвалідності. У чоловіка є документ, який би підтвердив відсутність у жінки інших невійськовозобов’язаних родичів.

Обставини справи оприлюднені у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

В одному з районний ТЦК та СП на Хмельниччині військовозобов’язаному чоловіку відмовили у наданні відстрочки від мобілізації для догляду за матір’ю із другою групою інвалідності.

У чоловіка вимагали надати документ, який би підтвердив відсутність інших невійськовозобов’язаних родичів. Мешканець Хмельниччини переконаний, що надав усі необхідні документи, та звернувся до суду, щоб скасувати відмову в наданні відстрочки.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Було встановлено, що матір позивача має другу групу інвалідності, а батько — третю групу інвалідності. До заяви про надання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаний долучив, зокрема, висновок ЛКК про потребу постійного догляду матері та її заяву, у якій вона вказала, що хоче, щоб її доглядав саме позивач.

Що вирішив суд

Суд вирішив, позивач надав ТЦК усі необхідні документи для отримання відстрочки. Рішення комісії про відмову у наданні відстрочки суд визнав протиправним та скасував, зобов’язавши повторно розглянути надані позивачем документи з врахуванням висновку суду.

На судове рішення ще можна подати апеляцію.

Нагадаємо, громадян, які не є військовими, однак вдягають військову форму, можуть притягнути до адміністративної відповідальності. За таке порушення їм загрожує штраф до трьох тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що штрафи від ТЦК можна буде сплачувати онлайн. У застосунку "Резерв+" це зможуть зробити навіть громадяни, які перебувають за кордоном.

суд Хмельницька область ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

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