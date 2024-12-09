В Хмельницкой области суд обязал ТЦК принять во внимание документы об отсрочке

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Хмельницкой области суд признал противоправным и отменил решение комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки об отказе в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации мужчине, у матери которого есть вторая группа инвалидности. У мужчины есть документ, подтверждающий отсутствие у женщины других невоеннообязанных родственников.

Обстоятельства дела обнародованы в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

В одном из районных ТЦК и СП на Хмельниччине военнообязанному мужчине отказали в предоставлении отсрочки от мобилизации по уходу за матерью со второй группой инвалидности.

У мужчины требовали предоставить документ, подтверждающий отсутствие других невоеннообязанных родственников. Житель Хмельнитчины убежден, что предоставил все необходимые документы, и обратился в суд, чтобы отменить отказ в предоставлении отсрочки.

Суд изучил все материалы и аргументы сторон. Было установлено, что мать истца имеет вторую группу инвалидности, а отец третью группу инвалидности. К заявлению о предоставлении отсрочки от мобилизации военнообязанный приобщил, в частности, заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода за матерью и ее заявление, в котором она указала, что хочет, чтобы за ней ухаживал именно истец.

Что решил суд

Суд решил, истец предоставил ТЦК все необходимые документы для получения отсрочки. Решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки суд признал противоправным и отменил, обязав повторно рассмотреть предоставленные истцом документы с учетом заключения суда.

На судебное решение можно подать апелляцию.

Напомним, граждан, не являющихся военными, однако надевающих военную форму, могут привлечь к административной ответственности. За такое нарушение им грозит штраф до трех тысяч гривен.

Также мы сообщали, что штрафы от ТЦК можно будет оплачивать онлайн. В приложении "Резерв+" это смогут сделать даже находящиеся за рубежом граждане.