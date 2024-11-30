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На Хмельниччині суд виніс вирок ідейному "борцю з ТЦК" — деталі

30 листопада 2024 07:29
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чоловік повідомляв про переміщення ТЦК — який вирок виніс суд
Суддя виносить вирок. Фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Хмельницькій області судили чоловіка, який стежив за переміщенням співробітників ТЦК Полонською громадою та повідомляв про них у групі Viber. Його визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений зробив карколомну кар'єру у "боротьбі" з ТЦК. Він приєднався до спільноти, де поширювали інформацію про місця роздачі повісток і ймовірно завдяки своїй активності одразу став там адміністратором. Відтоді чоловік займався розповсюдженням відомостей про місцеперебування та пересування представників ТЦК.

Таку діяльність чоловік здійснював протягом як мінімум двох місяців. Офіційно задокументували сім випадків, коли він публічно повідомляв інформацію про військовослужбовців ТЦК.

Вирок суду

Чоловіка судили за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Обвинувачений уклав з прокурором угоду, згідно з якою визнав свою вину. Сторони погодились, що чоловіку слід призначити покарання — позбавлення волі на 5 років, але на підставі ст. 75 КК України звільнити його від відбування покарання з іспитовим терміном в 1 рік. Крім того, чоловікові доведеться сплатити 4775 грн — це вартість слідчої експертизи, яку провели у справі.

Нагадаємо, у Київській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пройшов ВЛК та отримав дві повістки, але проігнорував їх.

Військовослужбовця ЗСУ через стан здоров'я перевели до іншої військової частини, де він мав отримати направлення на долікування. Однак там чоловікові наказали йти в зону бойових дій, чого він не зробив. Суд виніс вирок обвинуваченому.

суд Хмельницька область мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення

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