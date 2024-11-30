Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow На Хмельнитчине засудили идейного "борца с ТЦК" — детали arrow

На Хмельнитчине засудили идейного "борца с ТЦК" — детали

30 ноября 2024 07:29
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мужчина сообщал о перемещении ТЦК — какой приговор вынес суд
Судья выносит приговор. Фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Хмельницкой области судили мужчину, который следил за перемещением сотрудников ТЦК в Полонской громаде и сообщал о них в группе Viber. Его признали виновным в совершении уголовного преступления.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый сделал сногсшибательную карьеру в "борьбе" с ТЦК. Он присоединился к сообществу, где распространяли информацию о местах раздачи повесток и, вероятно, благодаря своей активности сразу стал там администратором. С тех пор мужчина занимался распространением сведений о местонахождении и передвижении представителей ТЦК.

Такую деятельность мужчина осуществлял в течение как минимум двух месяцев. Официально задокументировали семь случаев, когда он публично сообщал информацию о военнослужащих ТЦК.

Приговор суда

Мужчину судили за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период. Обвиняемый заключил с прокурором соглашение, согласно которому признал свою вину. Стороны согласились, что мужчине следует назначить наказание — лишение свободы на 5 лет, но на основании ст. 75 УК освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, мужчине придется оплатить 4775 грн — это стоимость следственной экспертизы, которую провели по делу.

Напомним, в Киевской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он прошел ВВК и получил две повестки, но проигнорировал их.

Военнослужащего ВСУ из-за состояния здоровья перевели в другую воинскую часть, где он должен был получить направление на лечение. Однако там мужчине приказали идти в зону боевых действий, чего он не совершил. Суд вынес приговор обвиняемому.

суд Хмельницкая область мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:30 Федоров рассказал, как забронировать новых работников с 1 декабря

07:29 На Хмельнитчине засудили идейного "борца с ТЦК" — детали

07:25 Зеленский назвал условие для ведения переговоров с Россией

07:22 Без пенсии в 60 лет — какие требования к стажу в 2024 году

07:21 Мужчину обвинили в попытке сбежать за границу — что решил суд

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

07:20 Новый порядок подачи списков работников для бронирования — нюансы

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла около 400 тыс. грн — помог ли суд

Эксклюзив

06:53 Кто потеряет отсрочку от мобилизации после 1 декабря — список

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:34 Гетманцев рассказал об обязательном выкупе облигаций

07:30 Федоров рассказал, как забронировать новых работников с 1 декабря

07:29 На Хмельнитчине засудили идейного "борца с ТЦК" — детали

07:25 Зеленский назвал условие для ведения переговоров с Россией

07:22 Без пенсии в 60 лет — какие требования к стажу в 2024 году

07:21 Мужчину обвинили в попытке сбежать за границу — что решил суд

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

07:20 Новый порядок подачи списков работников для бронирования — нюансы

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла около 400 тыс. грн — помог ли суд

Эксклюзив

06:53 Кто потеряет отсрочку от мобилизации после 1 декабря — список

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:34 Гетманцев рассказал об обязательном выкупе облигаций

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году