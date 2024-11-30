Мужчина сообщал о перемещении ТЦК — какой приговор вынес суд

Судья выносит приговор. Фото: УНИАН

В Хмельницкой области судили мужчину, который следил за перемещением сотрудников ТЦК в Полонской громаде и сообщал о них в группе Viber. Его признали виновным в совершении уголовного преступления.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый сделал сногсшибательную карьеру в "борьбе" с ТЦК. Он присоединился к сообществу, где распространяли информацию о местах раздачи повесток и, вероятно, благодаря своей активности сразу стал там администратором. С тех пор мужчина занимался распространением сведений о местонахождении и передвижении представителей ТЦК.

Такую деятельность мужчина осуществлял в течение как минимум двух месяцев. Официально задокументировали семь случаев, когда он публично сообщал информацию о военнослужащих ТЦК.

Приговор суда

Мужчину судили за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период. Обвиняемый заключил с прокурором соглашение, согласно которому признал свою вину. Стороны согласились, что мужчине следует назначить наказание — лишение свободы на 5 лет, но на основании ст. 75 УК освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, мужчине придется оплатить 4775 грн — это стоимость следственной экспертизы, которую провели по делу.

Напомним, в Киевской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он прошел ВВК и получил две повестки, но проигнорировал их.

Военнослужащего ВСУ из-за состояния здоровья перевели в другую воинскую часть, где он должен был получить направление на лечение. Однако там мужчине приказали идти в зону боевых действий, чего он не совершил. Суд вынес приговор обвиняемому.