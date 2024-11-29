Оскарження повістки ТЦК у суді — Верховний Суд виніс рішення

Молоток судді. Ілюстративне фото: Pexels

Верховний Суд відхилив позов чоловіка, який оскаржував законність вручення повістки. Суд підтвердив, що повістка є лише засобом оповіщення і не може бути оскаржена, а обов'язок з'явитися за викликом встановлений законом.

Про це йдеться у постанові Верховного Суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому 2024 року позивач звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК, де просив визнати їхні дії щодо виготовлення та вручення повістки протиправними.

Окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження. Зазначається, що постановою апеляційного адміністративного суду скаргу чоловіка було залишено без задоволення.

Після цього військовозобов'язаний подав касаційну скаргу до Верховного Суду, де вказав, що підпис на повістці було підроблено, а сам документ фальшивий. Також, за словами чоловіка, розпорядження на оповіщення і вручення йому повістки, дата та мета виклику відсутні.

Він додав, що повістка має підписуватися виключно начальником ТЦК та має бути вручена особисто або уповноваженими особами. Також не було складено відповідний акт про відмову від отримання повістки.

Рішення Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Позов щодо дій ТЦК, пов'язаних із виготовленням та врученням повістки, не підлягає судовому розгляду, оскільки такі дії не є рішеннями чи діями суб’єкта владних повноважень у розумінні КАСУ.

Верховний Суд підтвердив, що повістка є лише засобом оповіщення про виконання військового обов’язку, визначеного законом, і не може бути оскаржена в судовому порядку.

При цьому обов`язок військовозобов`язаної особи з`явитись за викликом до відповідного ТЦК установлений не повісткою, а Законом №2232-XII.

Отже, Верховний Суд залишив скаргу без задоволення.

Нагадаємо, на Київщині чоловік, який пройшов ВЛК та отримав дві повістки, ухилився від мобілізації. Суд вирішив визнати чоловіка винним.

Раніше ми писали про те, що у Черкасах військові частини не приймали мобілізованого чоловіка на службу через стан його здоров’я. Третю повістку з датою явки на відправку до військової частини він проігнорував.