Обжалование повестки ТЦК в суде — Верховный Суд вынес решение

Молоток судьи. Иллюстративное фото: Pexels

Верховный Суд отклонил иск мужчины, который оспаривал законность вручения повестки. Суд подтвердил, что повестка является лишь средством оповещения и не может быть обжалована, а обязанность явиться по вызову установлена законом.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В феврале 2024 года истец обратился во Львовский окружной административный суд с иском к ТЦК, где просил признать их действия по изготовлению и вручению повестки противоправными.

Окружной административный суд отказал в открытии производства. Отмечается, что постановлением апелляционного административного суда жалоба мужчины была оставлена без удовлетворения.

После этого военнообязанный подал кассационную жалобу в Верховный Суд, где указал, что подпись на повестке была подделана, а сам документ фальшивый. Также, по словам мужчины, распоряжение на оповещение и вручение ему повестки, дата и цель вызова отсутствуют.

Он добавил, что повестка должна подписываться исключительно начальником ТЦК и должна быть вручена лично или уполномоченными лицами. Также не был составлен соответствующий акт об отказе от получения повестки.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Иск относительно действий ТЦК, связанных с изготовлением и вручением повестки, не подлежит судебному рассмотрению, поскольку такие действия не являются решениями или действиями субъекта властных полномочий в понимании КАСУ.

Верховный Суд подтвердил, что повестка является лишь средством оповещения о выполнении воинского долга, определенного законом, и не может быть обжалована в судебном порядке.

При этом обязанность военнообязанного лица явиться по вызову в соответствующий ТЦК установлена не повесткой, а Законом №2232-XII.

Таким образом, Верховный Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, в Киевской области мужчина, который прошел ВВК и получил две повестки, уклонился от мобилизации. Суд решил признать мужчину виновным.

Ранее мы писали о том, что в Черкассах военные части не принимали мобилизованного мужчину на службу из-за состояния его здоровья. Третью повестку с датой явки на отправку в воинскую часть он проигнорировал.