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На Хмельниччині мобілізували заброньованого — вирок суду

25 грудня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області ТЦК мобілізували заброньованого — яке рішення суду
Суддя. Фото ілюстративне: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області працівники територіального центру комплектування мобілізували працівника державного підприємства, який має бронювання. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

До суду звернувся чоловік, якого у липні мобілізували попри наявність бронювання. Відомо, що він працював електрогазозварником у державному підприємстві із 2020 року. 

Представник районного ТЦК на Хмельниччині не використав можливість подати відзив на позовну заяву та викласти свою позицію.

Що вирішив суд

У суді встановили, що у військовозобов’язаного позивача справді була відстрочка від призову.

"Поряд з обов’язком роботодавця повідомити відповідний ТЦК про прийняте Мінекономіки рішення про бронювання, відповідний обов’язок покладено також на Міноборони. Крім того, у будь-якому випадку, позивач не може нести відповідальність за доведення до відповідача інформації про відстрочку від призову, оскільки така процедура залежна від комунікації між підприємством, де працює позивач, Генеральним штабом ЗСУ, а не від дій позивача", — заявив суддя.

У вироку йдеться, що необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації відповідно законодавства. 

Суд задовольнив позов чоловіка та визнав протиправним наказ про його призов на військову службу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області засудили чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації

Раніше на Львівщині військовозобов'язаний звернувся до суду з позовом проти ТЦК. Причиною стало ігнорування документів, які мали підтвердити право на відстрочку від мобілізації.

Хмельницька область мобілізація бронювання ТЦК та СП судові рішення

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