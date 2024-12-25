В Хмельницкой области ТЦК мобилизовали забронированного — какое решение суда

Судья. Фото иллюстративное: Pexels

В Хмельницкой области работники территориального центра комплектования мобилизовали работника государственного предприятия, имеющего бронирование. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В суд обратился мужчина, которого в июле мобилизовали, несмотря на наличие бронирования. Известно, что он работал электрогазосварщиком в государственном предприятии с 2020 года.

Представитель районного ТЦК в Хмельницкой области не использовал возможность подать отзыв на исковое заявление и изложить свою позицию.

Что решил суд

В суде установили, что у военнообязанного истца действительно была отсрочка от призыва.

"Наряду с обязанностью работодателя уведомить соответствующий ТЦК о принятом Минэкономики решении о бронировании, соответствующая обязанность возложена также на Минобороны. Кроме того, в любом случае, истец не может нести ответственность за доведение до ответчика информации об отсрочке от призыва, поскольку такая процедура зависит от коммуникации между предприятием, где работает истец, Генеральным штабом ВСУ, а не от действий истца", — заявил судья.

В приговоре говорится, что неосведомленность ТЦК о наличии у истца права на отсрочку от призыва не опровергает факта, что истец не подлежал призыву на военную службу по мобилизации в соответствии с законодательством.

Суд удовлетворил иск мужчины и признал противоправным приказ о его призыве на военную службу.

Напомним, в Днепропетровской области приговорили мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации.

Ранее во Львовской области военнообязанный обратился в суд с иском против ТЦК. Причиной стало игнорирование документов, подтверждающих право на отсрочку от мобилизации.