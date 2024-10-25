У Шепетівці чоловік лаявся у бік представників ТЦК — деталі

Білогірський районний суд. Фото: Судова влада

У місті Шепетівка Хмельницької області судили мешканця, який лаявся на представників ТЦК та СП. Чоловіку обрали покарання у вигляді штрафу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У травні чоловік виражався нецензурними словами у бік працівників ТЦК поблизу одного з магазинів. Таким чином він порушив громадський порядок і спокій громадян.

Він подав заяву до суду з проханням проводити розгляд справи у його відсутності, визнавши свою провину.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян — 51 гривню. Також він має судовий збір в розмірі 605 гривень.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили дезертира, який втік з-під варти.

А на Закарпатті судили адміністратора чату у месенджері Viber, який повідомляв про місця роздачі повісток працівниками ТЦК.