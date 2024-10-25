В Шепетовке мужчина ругался в сторону представителей ТЦК – детали

На Хмельнитчине мужчина ругался в сторону ТЦК — решение суда
В Шепетовке Хмельницкой области судили жителя, который ругался на представителей ТЦК и СП. Мужчине избрали наказание в виде штрафа.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В мае мужчина выражался нецензурными словами в сторону работников ТЦК вблизи одного из магазинов. Таким образом, он нарушил общественный порядок и покой граждан.
Он подал заявление в суд с просьбой проводить рассмотрение дела в его отсутствие, признав свою вину.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан — 51 гривну. Также он должен заплатить судебный сбор в размере 605 гривен.
Напомним, в Днепропетровской области судили дизертира, который сбежал из-под стражи.
А на Закарпатье судили администратора чата в мессенджере Viber, который сообщал о местах раздачи повесток работниками ТЦК.
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