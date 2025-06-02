У Черкаській області ТЦК бронювали ухилянтів від мобілізації за гроші — розслідування ДБР

Працівники ДБР проводять обшуки. Фото: dbr.gov.ua

У Черкаській області в одному з відділів Уманського районного ТЦК діяла злочинна схема бронювання ухилянтів від мобілізації. Посередник шукав клієнтів, яким пропонував "відтермінування" за гроші.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у понеділок, 2 червня.

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Схема бронювання в ТЦК на Черкащині

За даними правоохоронців, незаконна схема ухилення від мобілізації діяла ще з листопада 2024 року на Черкащині та Кіровоградщині. Мешканець останньої шукав клієнтів та пропонував "відкласти" мобілізацію за 7 тисяч доларів. Послуги мали на меті забезпечити відстрочку на пів року, для цього чоловіків (переважно підприємців) бронювали у відповідних системах.

Правоохоронці спілкуються з підозрюваними. Фото: dbr.gov.ua

У травні 2025 року посередника вдалося затримати після того, як він отримав другу частину оплати своєї "роботи". Один із клієнтів злочинців отримав підтвердження відтермінування мобілізації в офіційній базі.

"Під час слідчих дій працівники ДБР провели обшуки, вилучили документацію та розпочали перевірку усіх осіб, які могли незаконно скористатися фіктивним бронюванням. Також встановлюється коло службовців ТЦК, які могли бути причетні до ухвалення протиправних рішень", — зазначили в ДБР.

Працівники ДБР спілкуються з чоловіками. Фото: dbr.gov.ua

Правоохоронці повідомили про підозру затриманому в отримання неправомірно вигоди за вплив на особу, яка уповноважена виконувати державні функції. Чоловіку загрожує до 8 років за ґратами. Наразі слідство продовжується.

Нагадаємо, що нещодавно в Чернігові судили військового, який видавав себе за працівника ТЦК та вимагав гроші в жінки.

Також ми повідомляли, що НАБУ перевірило понад 20 декларацій співробітників ТЦК та виявило порушень на близько 40 мільйонів гривень.