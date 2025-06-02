В Черкаской области ТЦК бронировали уклонистов от мобилизации за деньги — расследование ГБР

Работники ГБР проводят обыски. Фото: dbr.gov.ua

В Черкасской области в одном из отделов Уманского районного ТЦК действовала преступная схема бронирования уклонистов от мобилизации. Посредник искал клиентов, которым предлагал "отсрочку" за деньги.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в понедельник, 2 июня.

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По данным правоохранителей, незаконная схема уклонения от мобилизации действовала еще с ноября 2024 года в Черкасской и Кировоградской областях. Житель последней искал клиентов и предлагал "отложить" мобилизацию за 7 тысяч долларов. Услуги имели целью обеспечить отсрочку на полгода, для этого мужчин (преимущественно предпринимателей) бронировали в соответствующих системах.

Правоохранители общаются с подозреваемыми. Фото: dbr.gov.ua

В мае 2025 года посредника удалось задержать после того, как он получил вторую часть оплаты своей "работы". Один из клиентов преступников получил подтверждение отсрочки мобилизации в официальной базе.

"Во время следственных действий работники ГБР провели обыски, изъяли документацию и начали проверку всех лиц, которые могли незаконно воспользоваться фиктивным бронированием. Также устанавливается круг служащих ТЦК, которые могли быть причастны к принятию противоправных решений", — отметили в ГБР.

Работники ГБР общаются с мужчинами. Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители сообщили о подозрении задержанному в получении неправомерно выгоды за влияние на лицо, уполномоченное выполнять государственные функции. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой. Сейчас следствие продолжается.

Напомним, что недавно в Чернигове судили военного, который выдавал себя за работника ТЦК и требовал деньги у женщины.

Также мы сообщали, что НАБУ проверило более 20 деклараций сотрудников ТЦК и выявило нарушений на около 40 миллионов гривен.