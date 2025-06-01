Військовий вдавав з себе працівника ТЦК та вимагав гроші

Працівники ТЦК та чоловік. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК

У Чернігові судили військовослужбовця, який представлявся працівником ТЦК та СП. За допомогою обману він виманив в однієї з мешканок 118 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

7 травня 2024 року чоловік у формі прийшов до будинку однієї з мешканок міста. Він представився працівником ТЦК та СП та повідомив, що її чоловік нібито перебуває в розшуку.

Військовий погрожував обмеженням пересування та примусовим доставленням до ТЦК й внесенням відомостей про розшук. Але запропонував альтернативу — за 3000 доларів "залагодити питання".

Жінка віддала йому всі гроші, які мала: 10 тисяч гривень, 1200 доларів та 500 євро. Чоловік пішов, але сказав, що вона має віддати ще 50 тисяч гривень й близько місяця телефонував їй з погрозами.

Згодом, 6 червня, він знову прийшов до будинку жінки й забрав 40 тисяч гривень. Таким чином він загалом отримав 118 426 гривень.

Рішення суду

Чоловік під час суду повністю визнав свою провину, йому призначили два роки позбавлення волі. Однак суд замінив покарання на службове обмеження — по 20% з його зарплати у бюджет держави протягом двох років.

Нагадаємо, у Чернігівській області судили чоловіка, який відмовився від проходження ВЛК.

А в Харкові чоловік ухилявся від військової служби з 2022 року.