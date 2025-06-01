Военный выдавал себя за работника ТЦК и требовал деньги

Притворялся работником ТЦК и требовал деньги — решение суда
В Чернигове судили военнослужащего, который представлялся работником ТЦК и СП. С помощью обмана он выманил у одной из жительниц 118 тысяч гривен.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
7 мая 2024 года мужчина в форме пришел в дом одной из жительниц города. Он представился работником ТЦК и СП и сообщил, что ее муж якобы находится в розыске.
Военный угрожал ограничением передвижения и принудительной доставкой в ТЦК и внесением сведений о розыске. Но предложил альтернативу — за 3000 долларов "уладить вопрос".
Женщина отдала ему все деньги, которые имела: 10 тысяч гривен, 1200 долларов и 500 евро. Мужчина ушел, но сказал, что она должна отдать еще 50 тысяч гривен и около месяца звонил ей с угрозами.
Впоследствии, 6 июня, он снова пришел в дом женщины и забрал 40 тысяч гривен. Таким образом он в целом получил 118 426 гривен.
Решение суда
Мужчина во время суда полностью признал свою вину, ему назначили два года лишения свободы. Однако суд заменил наказание на служебное ограничение — по 20% с его зарплаты в бюджет государства в течение двух лет.
Напомним, в Черниговской области судили мужчину, который отказался от прохождения ВВК.
А в Харькове мужчина уклонялся от военной службы с 2022 года.
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