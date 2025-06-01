Военный выдавал себя за работника ТЦК и требовал деньги

Работники ТЦК и мужчина. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

В Чернигове судили военнослужащего, который представлялся работником ТЦК и СП. С помощью обмана он выманил у одной из жительниц 118 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

7 мая 2024 года мужчина в форме пришел в дом одной из жительниц города. Он представился работником ТЦК и СП и сообщил, что ее муж якобы находится в розыске.

Военный угрожал ограничением передвижения и принудительной доставкой в ТЦК и внесением сведений о розыске. Но предложил альтернативу — за 3000 долларов "уладить вопрос".

Женщина отдала ему все деньги, которые имела: 10 тысяч гривен, 1200 долларов и 500 евро. Мужчина ушел, но сказал, что она должна отдать еще 50 тысяч гривен и около месяца звонил ей с угрозами.

Впоследствии, 6 июня, он снова пришел в дом женщины и забрал 40 тысяч гривен. Таким образом он в целом получил 118 426 гривен.

Решение суда

Мужчина во время суда полностью признал свою вину, ему назначили два года лишения свободы. Однако суд заменил наказание на служебное ограничение — по 20% с его зарплаты в бюджет государства в течение двух лет.

Напомним, в Черниговской области судили мужчину, который отказался от прохождения ВВК.

А в Харькове мужчина уклонялся от военной службы с 2022 года.