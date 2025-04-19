ТЦК мобілізувало 19-річного — він подав до суду

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи в хлопця. Ілюстративне фото: facebook.com/lvivobltck

У Чернівецькій області відбувся суд щодо мобілізації хлопця. Позов подав адвокат військовозобов'язаного через протиправний військовий призов.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На початку червня 2024 року ТЦК мобілізував хлопця, якому було 19 років та він стояв на військовому обліку. Адвокат звернувся до суду, аби скасувати накази про призов на військову службу, а також зарахування до списків особового складу військової частини.

Представники ТЦК та військової частини не пояснили суду свої дії, а військкомат не надав доказів, на якій підставі було мобілізованого хлопця, молодшого за 25 років.

Рішення суду

Суд визнав протиправними дії ТЦК та скасував накази про призов хлопця на військову службу й зарахування до списків особового складу військової частини.

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації через "глибоке обурення поведінкою" працівників ТЦК та СП.

Адвокат Ростислав Кравець в ефірі Вечір.LIVE відповів, скільки коштує оскаржити штраф ТЦК у суді.