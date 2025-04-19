ТЦК мобилизовало 19-летнего - он подал в суд

Работники ТЦК и СП проверяют документы у парня. Иллюстративное фото: facebook.com/lvivobltck

В Черновицкой области состоялся суд по мобилизации парня. Иск подал адвокат военнообязанного из-за противоправного военного призыва.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В начале июня 2024 ТЦК мобилизовал парня, которому было 19 лет и он стоял на воинском учете. Адвокат обратился в суд, чтобы отменить приказы о призыве на военную службу, а также зачисление в списки личного состава воинской части.

Представители ТЦК и воинской части не объяснили суду свои действия, а военкомат не предоставил доказательств, на каком основании был мобилизован парень младше 25 лет.

Решение суда

Суд признал противоправными действия ТЦК и отменил приказы о призыве парня на военную службу и зачислении в списки личного состава воинской части.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который отказался от мобилизации из-за "глубокого возмущения поведением" работников ТЦК и СП.

Адвокат Ростислав Кравец в эфире Вечір.LIVE ответил, сколько стоит обжаловать штраф ТЦК в суде.