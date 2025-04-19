ТЦК мобилизовало 19-летнего - он подал в суд

На Буковине мобилизовали 19-летнего — он подал в суд на ТЦК
В Черновицкой области состоялся суд по мобилизации парня. Иск подал адвокат военнообязанного из-за противоправного военного призыва.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В начале июня 2024 ТЦК мобилизовал парня, которому было 19 лет и он стоял на воинском учете. Адвокат обратился в суд, чтобы отменить приказы о призыве на военную службу, а также зачисление в списки личного состава воинской части.
Представители ТЦК и воинской части не объяснили суду свои действия, а военкомат не предоставил доказательств, на каком основании был мобилизован парень младше 25 лет.
Решение суда
Суд признал противоправными действия ТЦК и отменил приказы о призыве парня на военную службу и зачислении в списки личного состава воинской части.
Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который отказался от мобилизации из-за "глубокого возмущения поведением" работников ТЦК и СП.
Адвокат Ростислав Кравец в эфире Вечір.LIVE ответил, сколько стоит обжаловать штраф ТЦК в суде.
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