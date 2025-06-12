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Головна ТЦК МОУ змінить правила мобілізації — як це вплине на ТЦК

МОУ змінить правила мобілізації — як це вплине на ТЦК

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Дата публікації: 12 червня 2025 01:30
Міноборони планує змінити правила мобілізації — як саме
Катерина Черногоренко. Фото: theukrainians.org
Ключові моменти Як зміняться правила мобілізації

Правила мобілізації в Україні незабаром можуть змінитися. Українцям планують дозволити звертатися до будь-якого ТЦК та СП, а не лише за місцем реєстрації. Такі нововведення потрібні для спрощення бюрократії.

Про це в інтерв'ю DOU повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Як зміняться правила мобілізації

"Людині буде достатньо прийти до зручної для неї ТЦК, повідомили про своє фактичне місце проживання, оновити інформацію — і на цьому все", — пояснила представниця оборонного відомоства.

Оператори реєстру "Оберіг: зможуть працювати із даними громадян незалежно від регіону. Наприклад, якщо до працівника Печерського ТЦК звернеться військовозобов'язаний, який є уродженцем Житомира, але наразі проживає в Києві, у нього цифровим ключем запитають картку в реєстрі "Оберіг". Система миттєво надасть доступ, після чого прдеставник ТЦК та СП зможе внести зміни, заповнити дані та видати направлення. Жодних технічних перепон не виникатиме.

Наразі рішення щодо скасування територіальної прив'язки громадян до ТЦК та СП немає, але Міністерство оборони України його розробляє.

Нагадаємо, нардеп Олександр Федієнко заявив, що мобілізація в Україні неможлива без послуг ТЦК та СП. На його думку, рекрутинг є недостатньо ефективним.

Також ми повідомляли, що до лав ЗСУ можуть перевести частину військовослужбовців СБУ, СЗР і ГУР. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Міноборони військкомат мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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