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Главная ТЦК МОУ изменит правила мобилизации — как это повлияет на ТЦК

МОУ изменит правила мобилизации — как это повлияет на ТЦК

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Дата публикации 12 июня 2025 01:30
Минобороны планирует изменить правила мобилизации — как именно
Екатерина Черногоренко. Фото: theukrainians.org
Ключові моменти Как изменятся правила мобилизации

Правила мобилизации в Украине вскоре могут измениться. Украинцам планируют разрешить обращаться в любой ТЦК и СП, а не только по месту регистрации. Такие нововведения нужны для упрощения бюрократии.

Об этом в интервью DOU сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Как изменятся правила мобилизации

"Человеку будет достаточно прийти в удобный для него ТЦК, сообщить о своем фактическом месте жительства, обновить информацию — и на этом все", — объяснила представитель оборонного ведомства.

Операторы реестра "Оберіг" смогут работать с данными граждан независимо от региона. Например, если к работнику Печерского ТЦК обратится военнообязанный, который является уроженцем Житомира, но сейчас проживает в Киеве, у него цифровым ключом запросят карточку в реестре "Оберіг". Система мгновенно предоставит доступ, после чего представитель ТЦК и СП сможет внести изменения, заполнить данные и выдать направление. Никаких технических преград не будет возникать.

На данный момент решения об отмене территориальной привязки граждан к ТЦК и СП нет, но Министерство обороны Украины его разрабатывает.

Напомним, нардеп Александр Федиенко заявил, что мобилизация в Украине невозможна без услуг ТЦК и СП. По его мнению, рекрутинг является недостаточно эффективным.

Также мы сообщали, что в ряды ВСУ могут перевести часть военнослужащих СБУ, СВР и ГУР. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Минобороны военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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