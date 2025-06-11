Головну мобілізаційну функцію виконує ТЦК та СП — думка нардепа Федієнка

Олександр Федієнко. Фото: Олександр Федієнко/Facebook

Завдяки рекрутингу свої лави ефективно поповнюють лише окремі підрозділи. Загалом же мобілізація в Україні неможлива без послуг ТЦК та СП.

Про це в інтерв'ю Radio NV заявив член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

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Роль ТЦК та СП у мобілізаційному процесі

На думку нардепа, зупинити діяльність ТЦК та СП задля того, щоб реформувати їх неможливо, адже наразі триває гаряча фаза бойових дій. Представник Верховної Ради наголосив, що є прихильником рекрутингової моделі, однак нею здебільшого не користуються:

"Я не можу назвати рекрутингову модель провальною. Звісно, ні. Але ті, хто хотів записатися з боку громадян України, військовозобов'язаних через рекрутингову модель, це вже зробили. Вони пішли в ті військові формування, які хотіли обрати для себе".

Також Федієнко зазначив, що роль рекрутингу в мобілізаційному процесі — якісь відсотки, тоді як основне навантаження лягає на представників ТЦК та СП.

"Ми всі критикуємо ТЦК. Навіть форму пропонували змінити, я пам'ятаю, але ще раз: крім ТЦК, наші ЗСУ ніхто не поповнює", — заявив нардеп.

Також він додав, що росіянам вигідно розпитувати український народ, активізуючи наративи проти системи наповнення ЗСУ. РФ фактично програє на полі бою, тому намагається зупинити будь-які канали, завдяки яким відбувається оновлення української армії.

Нагадаємо, Олександр Федієнко пояснив, як відбуватиметься мобілізація чоловіків віком 60+. За його словами, примусових заходів не буде. До війська долучаться ті, хто сам цього забажає.

Раніше волонтерка Марія Берлінська заявила, що наразі немає потреби у зниженні мобілізаційного віку та мобілізації жінок. Водночас усе доросле населення України має бути готовим до військового призову.