Главную мобилизационную функцию выполняет ТЦК и СП — мнение нардепа Федиенко

Александр Федиенко. Фото: Александр Федиенко/Facebook

Благодаря рекрутингу свои ряды эффективно пополняют только отдельные подразделения. В целом же мобилизация в Украине невозможна без услуг ТЦК и СП.

Об этом в интервью Radio NV заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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Роль ТЦК и СП в мобилизационном процессе

По мнению нардепа, остановить деятельность ТЦК и СП для того, чтобы реформировать их невозможно, ведь сейчас идет горячая фаза боевых действий. Представитель Верховной Рады отметил, что является сторонником рекрутинговой модели, однако ею в основном не пользуются:

"Я не могу назвать рекрутинговую модель провальной. Конечно, нет. Но те, кто хотел записаться со стороны граждан Украины, военнообязанных через рекрутинговую модель, это уже сделали. Они пошли в те военные формирования, которые хотели выбрать для себя".

Также Федиенко отметил, что роль рекрутинга в мобилизационном процессе - какие-то проценты, тогда как основная нагрузка ложится на представителей ТЦК и СП.

"Мы все критикуем ТЦК. Даже форму предлагали изменить, я помню, но еще раз: кроме ТЦК, наши ВСУ никто не пополняет", — заявил нардеп.

Также он добавил, что россиянам выгодно расспрашивать украинский народ, активизируя нарративы против системы наполнения ВСУ. РФ фактически проигрывает на поле боя, поэтому пытается остановить любые каналы, благодаря которым происходит обновление украинской армии.

Напомним, Александр Федиенко объяснил, как будет происходить мобилизация мужчин в возрасте 60+. По его словам, принудительных мер не будет. В армию присоединятся те, кто сам этого пожелает.

Ранее волонтер Мария Берлинская заявила, что пока нет необходимости в снижении мобилизационного возраста и мобилизации женщин. В то же время все взрослое население Украины должно быть готово к военному призыву.