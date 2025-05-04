На Волині чоловік втік від поліції на мотоциклі, бо мав страх перед працівниками ТЦК — рішення суду

Мотоцикліст. Ілюстративне фото: Velimir Zeland

У Шацьку, що на Волини, чоловік уночі на мотоциклі намагався втекти від поліції й відмовився проходити тест на сп’яніння. Свої дії він поясним страхом перед працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це стало відомо з вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що інцидент стався в ніч проти 24 березня 2025 року. Водій мотоцикла був затриманий правоохоронцями через порушення комендантської години та відсутність номерних знаків на транспортному засобі.

Також поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння у водія — запах алкоголю, тремтіння рук, а також порушення координації рухів.

Під час перевірки на стан сп’яніння мотоцикліст відмовився пройти тест і намагався втекти з місця події. Захисник водія намагався оскаржити звинувачення, стверджуючи, що його клієнт не вживав алкоголь і не відмовлявся від огляду, а лише боявся, що поліція викличе працівників ТЦК. Адвокат також наполягав, що відеозапис події був перерваний, а всі матеріали справи були сфабриковані.

Рішення суду

Суд, вивчивши всі надані докази, зокрема відеозапис, на якому видно, як мотоцикліст падає при спробі втечі, визнав його винним у порушенні правил дорожнього руху і керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік був оштрафований на суму 17 тисяч гривень, а також позбавлений права керувати транспортними засобами на рік.

А в Одеській області чоловік ухилявся від мобілізації. Військовозобов'язаний ігнорував повістки від Територіального центру комплектування і отримав вирок суду.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області чоловік перешкоджав роботі працівників територіального центру комплектування. Він погрожував їм битою.