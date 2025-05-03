Мобілізація в Україні — на Одещині чоловік ігнорував повістки від ТЦК і отримав вирок суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

В Одеській області чоловік ухилявся від мобілізації. Військовозобов'язаний ігнорував повістки від Територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що уродженця села Одаї Ширяївського району працівники поліції зупинили під час патрулювання. Перевіряючи документи правоохоронці з’ясували, що він не перебуває на військовому обліку, хоча є військовозобов’язаним.

Після цього чоловіка доставили до відділку поліції, де вручили повістку для проходження медичної комісії у територіальному центрі комплектування. Однак на виклик до ТЦК чоловік так і не з’явився.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину.

Рішення суду

Суд, врахувавши обставини справи та щире каяття, призначив чоловіку покарання у вигляді штрафу — 6 800 гривень. Засуджений зобов`язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу.

Раніше ми писали, що на Буковині ТЦК відмовив надавати чоловіку відстрочку. Суд розглянув справу.

Також ми писали, що на Хмельниччині засудили 52-річного чоловіка, який не з'явився до ТЦК за повісткою.