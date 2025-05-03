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Мужчина игнорировал ТЦК и не пришел на ВВК — отделался штрафом

3 мая 2025 10:02
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация в Украине — в Одесской области мужчина игнорировал повестки от ТЦК и получил приговор суда
Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

В Одесской области мужчина уклонялся от мобилизации. Военнообязанный игнорировал повестки от Территориального центра комплектования (ТЦК).

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что уроженца села Одаи Ширяевского района работники полиции остановили во время патрулирования. Проверяя документы правоохранители выяснили, что он не состоит на воинском учете, хотя является военнообязанным.

После этого мужчину доставили в отделение полиции, где вручили повестку для прохождения медицинской комиссии в территориальном центре комплектования. Однако на вызов в ТЦК мужчина так и не явился.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину.

Решение суда

Суд, учитывая обстоятельства дела и искреннее раскаяние, назначил мужчине наказание в виде штрафа — 6 800 гривен. Осужденный обязан уплатить штраф в месячный срок после вступления приговора суда в законную силу и сообщить об этом уполномоченный орган по вопросам пробации по месту жительства путем предъявления документа об уплате штрафа.

Ранее мы писали, что на Буковине ТЦК отказал предоставлять мужчине отсрочку. Суд рассмотрел дело.

Также мы писали, что в Хмельницкой области осудили 52-летнего мужчину, который не явился в ТЦК по повестке.

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