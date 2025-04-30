Суд скасував рішення ТЦК, які відмовили багатодітному батьку у відстрочці

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

На Буковині чоловік, який є багатодітним батьком, запросив у ТЦК надати йому відстрочку, на яку він має право. Однак цього не сталося, тому крапку у справі поставив суд.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, суд розглянув позов військовозобов’язаного чоловіка, який є батьком трьох неповнолітніх дітей і вважає, що територіальний центр комплектування неправомірно відмовив йому в наданні відстрочки від мобілізації. У відповідній відмові посадовці ТЦК зазначили, що заявник не має права на відстрочку, оскільки одна з його дітей — від першого шлюбу — не проживає разом із ним. Водночас боргу зі сплати аліментів за цією дитиною чоловік не має.

Справу розглядав суддя Віталій Григораш. У процесі розгляду він дослідив подані докази та доводи сторін. Представник ТЦК, хоча й мав таке право, не подав жодних письмових пояснень і не надав відзиву на позов.

У ході засідання встановлено: чоловік виховує трьох неповнолітніх дітей — одну від першого шлюбу та двох від другого. Він регулярно сплачує аліменти на першу дитину, а також проводить із нею кожні вихідні. Відповідно до офіційної довідки виконавчої служби, жодної заборгованості по аліментах у нього немає.

"Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п.3 ч.1 ст. 23 Закону №3543 має бути дотримано двох умов: перебування на утриманні військовозобов’язаного трьох і більше дітей віком до 18 років; відсутність заборгованості із сплати аліментів… У контексті спірних відносин, визначальним для цієї справи є не встановлення факту проживання трьох дітей віком до 18 років однією сім’єю, а утримання позивачем неповнолітніх дітей", — зазначив суд.

Рішення суду

Суддя Чернівецького окружного адміністративного суду дійшов висновку, що комісія при ТЦК діяла протиправно, коли відмовила багатодітному батькові у відстрочці від мобілізації. Враховуючи обставини справи та вимоги законодавства, суд постановив скасувати рішення ТЦК як необґрунтоване.

У результаті територіальний центр комплектування зобов’язали повторно розглянути документи, подані чоловіком, із обов’язковим врахуванням правової позиції суду. При цьому судове рішення наразі не є остаточним — його ще можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто може отримати бронь від мобілізації у травні 2025 року, і як її можна оформити.

Також ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський віддав наказ про проведення перевірки щодо комплектування ТЦК особовим складом з бойовим досвідом. Зокрема, таких осіб направлять на службу в зони ведення бойових дій.