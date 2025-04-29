Працівників ТЦК та СП відправлять на фронт, — Генштаб

Працівник ТЦК та СП. Ілюстративне фото: АрміяInform

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський віддав наказ про проведення перевірки щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом. Натомість військових ТЦК та СП направлять на службу в зони ведення бойових дій.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у вівторок, 29 квітня.

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Ротації в ТЦК

"Військовослужбовці ТЦК та СП без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що замість них на посади призначать воїнів, які отримали поранення, контузії та тих, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. Відомо, що координацію процесу здійснює один із заступників начальника Генштабу.

Таким чином військове керівництво хоче покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості. Протягом 2022-2025 років було здійснено ротацію всіх керівників ТЦК — майже 70% працівників військкоматів уже мають бойовий досвід.

Водночас військові, які отримали поранення під час бойових дій становлять близько половини усього особового складу ТЦК та СП. А 20% персоналу — цивільні особи, які є працівниками ЗСУ.

Скриншот допису Генштабу

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