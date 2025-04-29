Работников ТЦК и СП отправят на фронт, - Генштаб

Работник ТЦК и СП. Иллюстративное фото: АрміяInform

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский отдал приказ о проведении проверки по комплектованию ТЦК и СП личным составом с боевым опытом. Зато военных ТЦК и СП направят на службу в зоны ведения боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram во вторник, 29 апреля.

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Ротации в ТЦК

"Военнослужащие ТЦК и СП без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что вместо них на должности назначат воинов, получивших ранения, контузии и тех, которые по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях. Известно, что координацию процесса осуществляет один из заместителей начальника Генштаба.

Таким образом военное руководство хочет улучшить качество работы ТЦК и СП и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости. В течение 2022-2025 годов была осуществлена ротация всех руководителей ТЦК — почти 70% работников военкоматов уже имеют боевой опыт.

В то же время военные, получившие ранения во время боевых действий, составляют около половины всего личного состава ТЦК и СП. А 20% персонала — гражданские лица, которые являются работниками ВСУ.

Скриншот поста Генштаба

Ранее стало известно, кто из украинцев получит бронирование от мобилизации в мае 2025 года.

Также стало известно, что Министерство обороны введет новые отсрочки от призыва на военную службу.